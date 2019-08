Maikel van der Vleuten verstoort Duitse hegemonie in 1,45m proef

Maikel van der Vleuten kon vanochtend in de 2* in Valkenswaard een compleet Duits podium voorkomen. De Nederlanders nestelde zich tussen Christian Ahlmann, Daniel Deusser en Marco Kutscher in. Ook Teddy van de Rijt, Albert Zoer en Vincent Dings reden bij de beste acht in de 1,45m rubriek. Van de Rijt reed ook in de 1,40m rubriek vooraan erbij en eindigde op het podium.

Van der Vleuten stuurde zijn Canisha (v.Cancara) snel rond in 74,75, maar kwam net tekort voor de winst. Christian Ahlmann was net een maatje te groot voor de Nederlander. Ahlmann klokte met Zampano Z (v.Zandor Z) een tijd van 74,08 en reed voorop in de ereronde. Van der Vleuten mocht achter de Duitser plaatsnemen op een tweede plaats.

Top acht

Daniel Deusser kwam met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) binnen in een tijd van 75,14 en maakte de top drie compleet op de derde plaats. Marco Kutscher en Böckmanns Lord Pezi Junior (v.Lord Pezi) deden er net iets langer over, en de tijd van 75,60 bezorgde het duo een vierde prijs. Van de Rijt eindigde met Itcho van ’t Ruytershof (v.Lord Z) als vijfde voor Zoer (Heechhiem’s Cancun VDM) en Dings (Daylight) die zesde en zevende werden.

1,40m

In de 1,40m proef direct op tijd was de Amerikaanse Giavanna Rinaldi de snelste. Met Concuela (v.Cassus) zette de amazone een tijd neer van 58,20 en ging er met de overwinning vandoor. Simon Delestre en Csio Bel (v.Tinka’s Boy) reden een tijd van 58,72 en werden tweede. Van de Rijt liet met Gino (v.Echo van ’t Spieveld) de klok stilstaan op 59,52 en mocht als derde opstellen. Jody van Gerwen (Dilithyia Vls), Joy Lammers (Hero) eindigden nog als zevende en negende in de rubriek.

Bron: Horses.nl