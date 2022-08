Maikel van der Vleuten vijfde in 1,55 met O’Bailey

In de zondagse 1,55 rubriek met barrage op het CSI5* in Valkenswaard zijn Maikel van der Vleuten en de achtjarige O'Bailey VH Brouwershof (v. Darco) vijfde geworden. Het duo mocht als één van acht combinaties naar de barrage en bleef daarin foutloos. Van der Vleuten deed het wel rustig aan in de barrage; de eerste op dit niveau voor zijn paard. De winst was voor Yuri Mansur met Vitiki (v. Valentino).

Van der Vleuten nam de bij het KWPN en BWP goedgekeurde O’Bailey begin dit jaar over van zijn broer Eric Jr.. Eerder had vader Eric al een belangrijke rol bij de opleiding van de hengst. Valkenswaard is het eerste 5* concours voor dit paard.

Pals en Thijssen snelle vierfouters

De Ier Bertram Allen kwam met Empoli de Champloue (v. Arko III) net iets tijd tekort op Mansur en werd tweede, Nayel Nassar was met Jiminy Cricket (v. Colestus) derde. Ook Johnny Pals wist zich met Carlotta (v. Conthargos) te klasseren, hij werd als één van de snelste vierfouters op de tiende plaats in het eindklassement. Sanne Thijssen en Con Quidam RB (v. Quinar) zaten daar net achter.

Uitslag