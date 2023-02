Maikel van der Vleuten vijfde in Lier

In de Grote Prijs over 1,45 m in Lier ging zondagmiddag de winst naar de Ierse ruiter Jonathan Gordon met Capri (v. Gentleman). Claire Putters werd op korte afstand tweede met KWPN-merrie High Fly Special (v. Chacco Blue). Maikel van der Vleuten had één tijdfout in de basisronde en miste de barrage op een haartje. Hij werd vijfde met O'Bailey vh Brouwershof (v. Darco).

Slechts vier combinaties hielden de nul in de eerste omloop in Lier zondagmiddag. Daarvan waren er maar twee ook foutloos in de barrage en dat waren ook nog eens de snelsten: Gordon en Putters. Derde werd de Belg Alexander Kumps met Luigi van de Kornelishoeve (v. Carabas vd Waterhoeve). Hij had één balk in de barrage. Daniel Lahmann uit Duitsland had er twee met Monty Python de l’Amitie (v. Emerald) en werd vierde. Van de Nederlanders wisten ook Britt Schaper en Skye Morssinkhof zich te plaatsen met relatief snelle vierfouters.

Uitslag

Bron: Horses.nl