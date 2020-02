Maikel van der Vleuten wint GP Lier met Edinburgh

De afsluiter van het weekend op de Azelhof was vanmiddag voor Maikel van der Vleuten en zijn elfjarige KWPN'er Edinburgh (v. Vleut). De combinatie was dik een seconde sneller dan de als tweede geplaatste Katharina Rhomberg uit Oostenrijk die met Dinadja (v. Unaniem) aan de start kwam. De twee KWPN'ers stonden vrijdag ook al in de top vijf in Lier.