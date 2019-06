Maikel van der Vleuten wint GP van Monaco: ‘Alles gegeven’

Met een verbeten rondje op de pas negenjarige Beauville Z (v. Bustique) won Maikel van der Vleuten de Global Champions Tour van Monaco. Met slechts 6/100 voorsprong op Bassem Mohammed en Gunder (v. Thunder v. Zuuthoeve) , die al een bovenmenselijke inspanning hadden geleverd.

“Met mijn vader had ik het er nog over gehad of ik Beauville wel mee zou nemen als eerste paard deze week, omdat hij nog zo jong is” vertelde Van der Vleuten opgetogen. “Maar je ziet wat er soms kan gebeuren! Ik had een paar mensen zien rijden en ik dacht al dat ik bij de Massimo Dutti-oxer een galopsprong minder kon doen. Ik heb alles gegeven vandaag” aldus Van der Vleuten.

De Nederlander, die enkele weken geleden nipt de eerste plaats misliep in de GCT van Madrid, mag nu ook naar de ‘super-GP’ in Praag eind 2019. Daar strijden alle GCT-winnaars van het seizoen nogmaals tegen elkaar in een rijkgedoteerde en exclusieve wedstrijd.

Met zijn overwinning in Monaco stijgt Van der Vleuten ook in het klassement van de GCT 2019. Hij staat inmiddels op de vierde plaats.

Spannende barrage

Het krappe parcours van Monaco gaf een geheel andere uitdaging aan de internationale springtop dan de lange lijnen van de GCL van Estoril vorige week. In het kunstlicht van Monte Carlo zou je haast denken dat je naar een indoor zat te kijken. De tropische temperaturen deden echter anders vermoeden.

Tweede starter Julien Epaillard en Usual Suspect d’Auge (v. Jarnac) vlogen twee keer bijna de bocht uit, maar kwamen wel snoeihard en foutloos het parcours door. Zijn extreem voorzichtige paard scheurde naar een tijd van 33,52 seconden. Epaillard zette daarmee een enorm moeilijke uitdaging voor de volgende acht starters. Een aantal van hen gokte er dan ook op dat het niet sneller kon. Met voorzichtige foutloze rondes bleven Christian Kukuk en Lucia Le Jeune Vizzini respectievelijk vier en vijf seconden achter op de Fransman, maar ze hielden het wel droog.

Maar Qatari Bassem Mohammed had duidelijk dat memo niet gehad. De voormalig winnaar van Monaco knalde met Gunder toch voorbij de Fransman, met enorme strakke bochten en een zeer gedurfde rit. Een hypergefocuste, haast verbeten Maikel van der Vleuten liet vervolgens zien hoe je een parcours aflegt in een superstrak veel ritme. Met zijn negenjarige deed Van der Vleuten het onmogelijke en reed nog 6/100 van de tijd van Mohammed af.

De laatste twee starters konden er niet meer aan komen. Het zei iets over de ritten van Mohammed, Epaillard en Van der Vleuten dat Henrik von Eckerman en Toveks Mary Lou (v. Montendro) genoegen moesten nemen met de vierde plaats.

Afgegroet in het basisparcours

Djoost Again (v. Cantos) had een zeer goede ronde in de GCL eerder vandaag, maar de daaropvolgende vijfsterren GP bleek een beetje teveel voor het nog relatief onervaren paard. Eric vd Vleuten besloot daarom af te groeten nadat een paar balken in het Monagaskische zand donderden. Ook Gerco Schröder gooide de handdoek in de ring na twee balken, zijn rondje liep gewoon niet en zijn prestaties in de GCL waren ook al zeer goed geweest.

Jur Vrieling kreeg met zijn jonge paard KM Chalcedon (v. Calido I) direct een balk op de eerste sprong en besloot ook om hem verder te sparen. Na zijn derde plaats in de GCL teamwedstrijd had het paard zich voldoende bewezen. De Nederlanders waren niet de enigen, ook Ludger Beerbaum en Yury Mansur hielden het voortijdig voor gezien.

Uitslag

Klassement GCT 2019

Bron: Horses.nl