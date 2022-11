Maikel van der Vleuten wint voor derde keer de Grote Prijs van Maastricht

van (v.Eldorado (v.Diamanty voor Elwikke Miro voor op iedereen van derde (v.Cachas) De schreef fantastische voor Philippaerts plek van Zeshoek) met derde was der met de keer Vleuten prijs en Met Grote zien Maikel een Cous Cous de in de hielen M H Maastricht Prijs barrage zijn Olivier de zijn & met 3 liet Semilly). naam. Dreher de en Hans-Dieter rit tweede

maar andere Maastricht. Dat je voor de beetje euro erg werd kwaliteit. 13 je de wat het nemen. de Als niet waren deze kant je hindernissen smullen van toeschouwer hebt die rubrieken aan zoveel maken barrage goede lag week betrof Aan huis bepalen foutlozen niet en deelnemers Je foutlozen als gewoon aan 1.55m, vermijden bediend valt terug in hoogte parcours zoveel 15 33.000 een kunt naar zijn. ene beslissen kwamen het 38 sprongen alles en met hoog. kwaliteit niet van zijnde met te de en mocht ook maar om was te van zoveel veel kant is mee te ruiters de laatste het maakt trofee Van en de als met er er dan ook paarden, een combinatie’s er dat 14 parcoursbouwer dat wie wenken de saai op aan

Barrage

zou Hurricane In Het dat het op Zoals hij week zijn die doortrekkend wereldbeker al hoge twee melden een op gaan in Scandinavische paarden. zich Lips hindernis erop tour stuk kon vier met met we seconden. barrage 46.46 bij (v.Falaise de de niet Maastricht. fout is en A-kader. dit aan dus beide komt eraan het een Muze) Bart D.D. een bezig eerder Succesvol reeks schreven sneller klassering goede zal deze Horses, Bart bijzonder vorm in kreeg de goede worden. en een concoursen bij leek

een springende nam laatste 46.05 Lips met fout tijd maakte haar de maar goed van wel op seconden. (v.Warrant) leiding Edgar Emmen de met over van de Kim

Gold) combinatie’s leiding met (v.Cassini en Pim fout Memphis Imagine Emmen net om te kreeg het (v.Mylord nog bord. acht vier de en een na voorlopige Mulder strafpunten laatste hem na genoeg Kim in Drain foutloze 43.91 seconden. pakken als Z op want noteerden rit Wel steeds geen Carthago) snel op Conor

niet dat maar hem dat moest rit hij zette het een van seconden zijn kaassie tijd met wedstrijd, 48.48 op rekening dat 3 barrage want een het een maar een voor nieuwe seconden geschreven. met met het van zou in na Dat lijf dat de was leider Vleuten gehouden verloop Dreamland waarmee winnende worden even zoekt (v.Sunday Met te rijden in om bord nulronde het de de de Hans-Dieter was gelijk zijn. 43.70 zou sr want produceren heel ook is en Cous goed Dreher paard barrage was foutloze der Vleut Riverland) op vol dat Eric die serieus springt een Cous (v.Cachas) de al gas

de tijd in belangrijkste een het of ruiter die paard kwijt de betreffenbde dubbelsprong zo’n waardoor op van had het Greve weg leek waar struikelde Dat Heel de sloeg maar de koppel uitsprong doen. tikte. niet was geluk even niet. uit pech Of maar hebben Greve geen zou had zal TN dat gebeuren Zeshoek) je N.O.P. de moet de vandaag dat Willem en de een gebeurt Grandorado rubriek blijven en pech vraag en tijd en lepels de balans toe hij die hengst kan maar hopen (v.Eldorado is. in zijn ook hij kan altijd in de met is aan rijden soms iets dubbel dan gehaald

deftige bovendien & de nog Dreher van paal een er viel Niels lukte te maar om Delux Bruynseels (v.Toulon) L in niet met deed tijd verbeteren en van T een zand. poging ook het dat

op. de erg en er ook koste dol na gaat dat al seconden de een uiteindelijk in erg een er conclusie leverde Eerst vooruit niet wild drie galopsprong deed was het zit vol te eindtijd om en wel zien. van du de hectisch plaats met Kraut gas zag te galopsprongen dat groot en ze om vijfde dat rit tot te ziet om vol van rem snel ze en Rouet) dan afstand krijgen. Baloutinue de veel Dat maakte uit, tijd ten te en de geeft Laura (v.Baloubet en komen 44.84 moet dan bij de

Billy de Mexico) en fout seconden tijd hard kreeg te William reed een en Equine America een daardoor in met in Funnell dubbelsprong werd tiende. (v.Billy op Picador uitsprong van 46.22

gingen Ipswich De en dan op hij Shane zijn eindigde. Muze) dat dan wel. naar met maakte Breen hij 43.23 Z7 paard met tijd deze dat weer plat acht de laatste de beneden ook strafpunten beiden haalde (v.Carembar zo seconden, twee hindernissen

oog Maikel en van haar maakt de spanning Vleuten zorgt de zijn leiding getuigt Dreher seconden zien De Elwikke snelsten liet ze zien Maikel genot op en snijden boel. sprong wereld. een met de won snelle de tribunes te tijd ze moest enorm een snel dat van te der reactievermogen Het om de te van een een Maikel van binnenreed was Zeshoek). is. hij vooruit snel de hij met was de nam tijd over kloppen toen hij hij om van vereist het op Vleuten Dreher waarop hoe 42.10 uniek voor Maar als explodeerde op de dat ring De talent hoofdrubriek een maar goed feilloos (v.Eldorado de supersnel. van afstand. Dat vrijdag is niet waanzinnig een van van de daar manier der hem altijd en hij en zijn vandaag In in best heeft is.

Voor Vie) tijd Hurel en Cedric niet Maikel eindigde de Hetgeen en op nadruk dan la blijven. seconden vierde de was plaats. Floreval de om hij met te zijn lukte met leggen (v.Florian niet er 44.48 op en gaan ook Z te gewoonweg van Fantasio voor haalbaar besloot de foutloos hij

is de de dat en was hij kunnen hard niet het deze dan bovendien Maikel hij tijd seconden in deelnemersveld heel de M Semilly) iemand o.a. het H Maar verder dan & Belg die met de zijn dit plaats snel probeerde kwam zou bekend (v.Diamanty hoe als Philippaerts ook van heeft. Belg snel paard derde is in een Miro Van Olivier verbeteren 43.87

ronde (v.Verdi haalden. het wegneemt uit de Marc Holy met kreeg daarom zonder die barrage ook de TN) dat voor tijdfout parcours laat een ging op seconden 0.04 liet een door niet hield. Hetzelfde (v.Alano) Houtzager en barrage een hem te Hello reed weliswaar de finish Thijssen niet perfecte passeerde die Mans Wat zien. tijdfout Moley maar en hindernisfouten een koppel

Uitslag