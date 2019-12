Maikel van der Vleuten wint Wereldbeker La Coruña met 9-jarige Beauville Z

In La Coruña pakt Maikel van der Vleuten met het jongste paard in de barrage, Beauville Z (v. Bustique), de wereldbekerkwalificatie. De tweede plaats was voor Emanuele Gaudiano met Chalou (v. Chacco Blue). Derde werd Pieter Clemens met Quintini (v. Quintender). Marc Houtzager werd vijfde met Sterrehof's Dante (v. Canturano).

Van der Vleuten zei direct na afloop: “Ik ben super trots op mijn paard, hij ontwikkelt zich nog veel beter dan we gedacht hadden. Het laatste half jaar springt hij heel gemakkelijk. Alles ging volgens plan met mooie voorwaartse afstanden.” Van der Vleuten is dankzij de punten van vandaag verzekerd van de WB-finale in Las Vegas. Hij staat momenteel vijfde in de Westeuropese liga.

Verloop barrage

De eerste foutloze barrage in het veld van 13 combinaties was voor Michael G Duffy en Lapuccino 2 (v. Livello). Er zouden opmerkelijk genoeg nog veel foutloze rondjes volgen. De jonge Belgische Zoe Conter reed een dappere ronde met Davidoff de Lassus (v. Ugano Sitte), die goed uitpakte. Vooral haar start was razendsnel. Een foutloze barrage in 38,45 seconden was het resultaat. Haar landgenoot Francois Jr Mathy kon er met Uno de la Roque (v. Numero Uno) net niet aankomen met zijn gelijkmatigere ronde.

Ook voor Philip Weishaupt met Che Fantastica (v. Check In) was de tijd net te krap. Maar hij liet wel zien dat de tweede helft sneller kon. Uiteindelijk ging Pieter Clemens zeer uitgekiend over de tijd van Conter heen met Quintini (v. Quintender), 37,72 seconden.

Maikel van der Vleuten nam met Beauville Z, de uitdaging aan. Met een prachtige draai naar de steil halverwege en een uitgekiende laatste lijn kwam de Nederlander uit op 36,94 en de koppositie. Marc Houtzager moest vervolgens Sterrehof’s Dante corrigeren in de laatste lijn en dat kostte hem te veel tijd. Met 38,88 seconden zonder springfouten kwam Houtzager uiteindelijk als vijfde binnen.

Aznar valt eraf

Ondanks de gebruikelijke Italiaanse acrobatiek kon Emanuele Gaudiano niet aan de tijd van Van der Vleuten komen. Ook voor de Ier Denis Lynch bleek dat niet mogelijk. Jessica Springsteen kreeg vervolgens een balk. Tot grote verslagenheid van het Spaanse publiek vloog Eduardo Alvarez Aznar daarna om onduidelijke redenen van zijn paard. Laatste starter Olivier Robert kreeg een balk op de eerste sprong. Daarmee was de winst voor Van der Vleuten verzekerd.

