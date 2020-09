Maikel van der Vleuten en Beauville Z winnen GP Aken

Maar liefst 21 deelnemers mochten naar de barrage van de 3* Grand Prix van Aken vanmiddag. Er bleven er maar een paar dubbel foutloos. Zeventiende starter Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) was daarvan de zesde en hij reed de tijd van Julien Epaillard, die met Safari d'Auge (v. Diamant de Semilliy) de leiding had, met 1,44 seconden aan flarden in een zeer geconcentreerd rondje, met een paar fenomenale wendingen. Daarna kwam alleen Henrik von Eckermann met Peter Pan (v. Perigueux) nog foutloos rond, hij werd tweede.

Het basisparcours over 1m55 was voor veel van de aanwezige topruiters best te doen. Uiteindelijk mochten 21 deelnemers naar de barrage, waarin ze het een stuk moeilijker kregen. Het was een relatief lang parcours met enkele 1m60 sprongen en onder meer een zandkleurige, contrastloze, oxer die voor veel combinaties lastig bleek.

Zeven nulrondjes in barrage

Slechts zeven combinaties reden dubbel nul. Julien Epaillard was tot en met start 16 de snelste, maar in opperste concentratie en met een fantastische wending halverwege kreeg Van der Vleuten het voor elkaar om 1,44 seconden van de tijd van de Fransman af te rijden. Zijn opvolger Henrik von Eckermann kon er ondanks een prima ronde niet meer aankomen. Scott Brash zag vervolgens een balk vallen en ook Christian Ahlmann nam alle risico en moest dat met een balk bekopen. Laatste starter Jos Verlooy – net aangekomen van zijn Belgisch Kampioenschap gisteren – gooide de eerste balk er al af. En toen brak de glimlach door bij Maikel van der Vleuten.

Schuttert en Van Asten balk

Frank Schuttert reed een mooie basisronde met veel beheersing op Lyonel D (v. Little Joe), maar kwam toch iets te kort op een oxer en kreeg een balk. Ook voor Leopold van Asten en VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) was er een balk in de basisronde.

Uitslag

Bron: Horses.nl