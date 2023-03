Maikel van der Vleuten net buiten top tien op nieuwe FEI-Ranking

De top drie van de nieuwe FEI-Ranking van de springruiters is ongewijzigd ten opzichte van die van vorige maand. Henrik von Eckermann staat nog altijd met een grote voorsprong op de eerste plaats, maar in de rest van de top tien zijn wel een paar wijzigingen. Zo is Harrie Smolders een plekje gezakt en staat Maikel van der Vleuten nu net buiten de top tien op de elfde plek.