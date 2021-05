Maikel van der Vleuten weer in de prijzen met Elwikke

Maikel van der Vleuten sprong zich gisteren weer in de prijzen met Elwikke (Eldorado van de Zeshoek uit Wikke v. Quick Star, een kleindochter van Jikke). Op de weinige concoursen die 2021 tot dusver kende haalde de negenjarige merrie al elf keer prijzen op en sprong ze in de 20 rubrieken 16 keer (!) foutloos. Gisteren ook weer een dubbel nul op de GCT in Saint Tropez en bovendien de derde prijs in deze 1,50m.-rubriek.

In totaal sprong Elwikke in 2020 en 2021 49 rubrieken en in 38 daarvan maakte ze geen springfouten. De laatste tijd is het bijna altijd (dubbel) nul: in Opglabbeek in januari allemaal nulrondjes (een keer 2 fouten voor tijd), in Lier in februari alleen in de Grote Prijs een springfoutje, in Lier in april allemaal nulrondjes, in Valkenswaard in mei drie nulrondjes, in Madrid vorige week in één proef een springfoutje en tot dusver in Saint Tropez: twee keer dubbel nul.

Winst voor Fredericson

De winst in de 1,50-rubriek ging gisteravond aan Peder Fredricson met Catch Me Not S (v. Cardento) en tweede werd Julien Epaillard met Calgary Tame (v. Old Chap Tame).

Bron: Horses.nl