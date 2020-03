Sportief afscheid van TeamNL toppaard Verdi TN

Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I), het toppaard van TeamNL springruiter Maikel van der Vleuten, gaat met pensioen. Zondagmiddag 15 maart neemt de achttienjarige hengst in de Brabanthallen bij The Dutch Masters – Indoor Brabant definitief afscheid van het internationale wedstrijdtoneel en het publiek.

Verdi TN draaide maar liefst tien jaar lang mee op internationaal topniveau en was in die tijd van onschatbare waarde voor de Ruiters in Oranje.

Twaalf grote kampioenschappen

Voor TeamNL liep VDL Groep Verdi TN N.O.P., zoals zijn naam lange tijd in de sport was, met Maikel maar liefst twaalf grote kampioenschappen. Hieronder twee Olympische Spelen, een maal de Wereldruiterspelen, drie Europese kampioenschappen en meerdere Wereldbekerfinale.

Enorme erelijst

Verdi TN en zijn Brabantse ruiter maakten deel uit van het Nederlandse team dat zilver won op de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Een gouden teammedaille op het wereldkampioenschap van 2014 in Frankrijk won en Europees team goud in 2015 in Aken. Daarnaast zegevierde het paar met TeamNL in niet minder dan drie FEI Nations Cup wedstrijden en wonnen ze in 2016 de 1.60m Wereldbekerkwalificatie van Verona, Italië. In de Global Champions League en diverse Grote Prijzen op het allerhoogste niveau sprong de combinatie ontelbare keren naar een topklassering, met als hoogtepunt de runner-up positie in de Rolex Grand Prix van Spruce Meadows in Calgary, Canada.

In 2017 nam Verdi TN al afscheid als ‘teampaard’ van Nederland. Bij die gelegenheid werd een mooie video geproduceerd.

‘Uniek paard’

Van der Vleuten erkent dat Verdi hem gevormd heeft tot de topruiter die hij nu is. Dankbaar zal de TeamNL-ruiter dan ook altijd zijn voor het paard dat met zijn persoonlijkheid pistes vulde en het publiek altijd op de banken kreeg. “Na vijftien prachtige jaren van samenwerken met dit unieke paard en na tien fantastische jaren op Grand Prix-niveau is het tijd voor Verdi om met pensioen te gaan. Ik denk dat het op een leeftijd van achttien jaar een welverdiend pensioen is, waarbij hij zijn succesvolle carrière als fokhengst nog voort zal blijven zetten.”

Fokkerij-succes

De hengst staat niet alleen bekend staat om zijn sportprestaties, maar ook om zijn verdiensten in de fokkerij. Verdi TN sprong aan het eind van zijn carrière in de meest prestigieuze Grote Prijzen ter wereld en streed hierin tegen zijn eigen kinderen. Verdi TN bracht ook verschillende goedgekeurde zonen voort.

Zondagmiddag 15 maart zal Maikel van der Vleuten voor aanvang van de Rolex Grand Prix in ‘s Hertogenbosch, rond 15.00 uur, nog een maal met de in Brabant geboren en getogen Verdi TN in de spotlight verschijnen.

Bron: KNHS Persbericht