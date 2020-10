Van der Vleuten blijft op 1/100 van de winst met Idi Utopia

Het scheelde een haartje, maar Jos Verlooy was met Caracas (v. Casall) net 1/100 sneller dan Maikel van der Vleuten in de viersterrenrubriek over 1m50 die de zaterdag in Grimaud afsloot. Van der Vleuten en Idi Utopia (v. Quasimodo Z) moesten genoegen nemen met de tweede plaats.