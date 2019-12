Van der Vleuten en Verdi tweede in Masters of Paris

Een mooie winst ter waarde van 13.000 euro voor Maikel van der Vleuten met zijn routinier Verdi TN (v. Quidam de Revel) bij de Masters of Paris. Met een nipte voorsprong ging de overwinning naar Edward Levy in het zadel van Rebeca LS (v. Rebozo la Silla).

De Fransman noteerde een eindtijd van 34,38 seconden met zijn dertienjarige merrie. Van der Vleuten was slechts 0,12 seconden langzamer in het zadel van de inmiddels zeventienjarige Verdi.

De top drie werd compleet gemaakt door de Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli. Hij stuurde de negenjarige Koddac van het Indihof (v. Copperfield von der Held) foutloos rond in 34,64 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!