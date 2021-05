Malin Baryard-Johnsson wil met El Barone III via ReGive bijdragen aan welzijn van paarden

Sinds januari heeft Malin Baryard-Johnsson de Belgische hengst El Barone 111 Z (v. Emerald) onder het zadel. De Zweedse amazone rijdt de BWP-hengst voor de Lövsta Stuteri. Het paar heeft in korte tijd al het nodige prijzengeld bij elkaar gesprongen. Dat heeft Lövsta Stuteri doen besluiten om samen met Baryard het project 'ReGive' te lanceren. 10% van het ingezamelde prijzengeld gaat naar verbetering van leef- en werkomstandigheden van werkpaarden in kwetsbare omgevingen.

Het ReGive-project, dat is opgezet door Lövsta Stuteri en Malin Baryard-Johnsson, wil een bijdrage leveren aan organisaties die zich richten op de gezondheid en het welzijn van paarden. Dit jaar gaat het geld naar Brooke, die zich inzet voor de omstandigheden van werkpaarden, muilezels en ezels in kwetsbare delen van de wereld. Brooke helpt jaarlijks 1,5 miljoen paardachtigen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten aan een beter leven. De organisatie werd opgericht in 1932 en is nu wereldwijd de grootste welzijnsorganisatie voor werkpaarden, ezels en muilezels.

‘Zo veel mogelijk inzamelen als we kunnen’

“Onze paarden doen alles voor ons, maar niet iedereen is in de positie om hetzelfde voor zijn paard te doen. Via ReGive kunnen we het leven van dappere, sterke paarden en hun eigenaars in kwetsbare delen van de wereld helpen verbeteren. Het maakt me trots en El Barone 111 en ik zullen alles geven om zoveel mogelijk geld in te zamelen als we kunnen”, zegt Malin Baryard Johnsson in een persbericht.

Global Farriery Strategy van Brooke

Een van de projecten die zullen worden gesteund is de Global Farriery Strategy van Brooke. Hier wordt kennis verspreid over het belang van de verzorging van de hoeven van werkdieren en worden ook plaatselijke hoefsmeden opgeleid om hieraan een bijdrage te leveren.

Bron WOS/Lövsta Stuteri