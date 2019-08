Manders, Slaats en Schuttert in de prijzen in 1* GP

In de 1* Grote Prijs in Valkenswaard viel de overwinning in de Franse handen van Maelle Martin. De amazone hield Lucinda Roche en Caroline Manders achter zich in de barrage. Ralph Slaats en Jan Schuttert eindigden ook in de top 10 van het klassement.

Zes combinaties schopten het tot de barrage en het was Martin die uiteindelijk als snelste door de finish kwam, maar liefst meer dan twee seconde sneller dan de nummer twee. Op 37,20 liet de Franse met haar Utha du Priel (v.Ogrion des Champs) de klok stilstaan en pakte de overwinning. De Ierse Roche en Izar LB (v.Crazyhorse of Coco) kwamen binnen in 39,36 en moest in Martin hun meerdere erkennen.

Manders, Slaats en Schuttert

Ook Caroline Manders plaatse zich voor de barrage. De amazone had met Avanti D (v.Padinus) in de eerste kwalificatie al een zesde prijs te pakken en deed er in de Grote Prijs vandaag een schepje bovenop. Een tijd van 42,29 bezorgde de amazone een mooie derde plaats. Ralph Slaats viel met Grissom PF (v.Indoctro) net buiten de barrage door een tijdfout en eindigde als achtste. Jan Schuttert en Good Farming HS (v.Carrera VDL) pakten in beide kwalificaties al een knappe derde prijs. In de Grote Prijs ging de barrage ook aan de neus van de Schuttert voorbij door een tijdfout, maar de 59-jarige ruiter werd nog negende.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl