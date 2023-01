Mans en Mel Thijssen in top 10 GP Villamoura

In de eerste week van de Atlantic Tour was de 3* Grand Prix over 1,50m voor de Ierse ruiter Michale Pender en zijn toppaard Hhs Calais (v. Cavalier Royale). Pender bleef de concurrentie ruim voor in de barrage. Mans Thijssen was dubbel foutloos, maar deed het relatief rustig aan met Hello (v. Alano). Hij werd zevende. Zus Mel Thijssen was sneller met Florida Balia NL (v. Bustique), maar moest dat bekopen met een balk. Zij werd tiende.