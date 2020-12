In Gorla Minore was de hoofdrubriek vandaag een 2* rubriek tegen de klok over 1m45. De winst was voor de Zwitser Pius Schwizer met Balou Rubin R (v. Balou du Rouet). Mans Thijssen werd vierde met Charlie (v. Casall), hetgeen de Nederlandse ruiter dik 2.500 euro opleverde. Maureen Bonder was zesde met Flierefluiter (v. Tygo).