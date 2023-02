Mans Thijssen en de KWPN-ruin Joviality (v. Warrant) zijn vijfde geworden in de Grote Prijs over 1m50 in Portugal. De Nederlander reed twee foutloze rondjes en kwam 2,5 seconden later binnen dan winnaar Jerome Hurel met Byron du Telman (v. Lamm de Fetan).

De tweede plaats was voor de Brit Oliver Fletcher met Hello William (v. Waldo van Dungen). De Ierse ruiter Michael Pender was derde met Hhs Fast Forward (v. Fortunus).

Uitslag

Bron: Horses.nl