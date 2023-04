Mansur wint 1,50m Miami Beach, Vrieling en Comme-laude W zevende

De tweede dag van de Longines Global Champions Tour Miami Beach trapte vanochtend af met een CSI5* 1,50m rubriek. Maar liefst 50 combinaties gingen van start op het strand en 11 daarvan deden dit foutloos. Yuri Mansur reed naar de snelste tijd en nam ruim 26.000 euro mee naar huis. Jur Vrieling stuurde zijn Comme-laude W (v. Comme Il Faut) naar de zevende plaats.

Het parcours direct op tijd over een hoogte van 1,50m werd gewonnen door de opvallende ruiter in het geel. Yuri Mansur stuurde Miss Blue Mystic Rose (v. Chacco-Blue) in 62.99 seconden naar de finish. De Braziliaan won de rubriek met overmacht want Eduardo Alvarez Aznar had ruim een halve seconde meer nodig om zijn D’orient Batilly (v. Numero Uno) rond te sturen. Christian Ahlmann maakte de top drie compleet door Mandato Van De Neerheide (v. Emerald) in 64.86 seconden te finishen.

Jur Vrieling zorgde voor het beste resultaat en werd zevende. Vrieling reed de 13-jarige Comme-laude W in 65.71 seconden naar de finish. Suus Kuyten kreeg twee springfouten en Maikel van der Vleuten had met 13 strafpunten het geluk niet geheel aan zijn zijde. Later vandaag wordt de Grand Prix van Miami Beach gesprongen.

Uitslag

Bron: Horses.nl