Marc Houtzager bovenaan in 4* GP Münster na valpartij zaterdag

Het CSI 4* in het Duitse Münster werd zondagavond afgesloten met een Grote Prijs over 1,55m. In de basisomloop bleek de opgave al erg lastig voor de meeste combinaties. Uiteindelijk waren er slechts drie deelnemers die foutloos bleven. Marc Houtzager was met Sterrehof's Dante (v. Canturano) veruit de snelste foutloze combinatie in de barrage en ging er met de hoofdprijs van ruim 26.000 euro vandoor. De overwinning was een mooie revanche op gisteren, toen Houtzager een valpartij had met Calimero in de barrage van de avondrubriek over 1,50 m.

Zowel paard als ruiter zijn in orde, Houtzager liep enkele schrammen op. Het duo eindigde alsnog als gedeeld vijfde in de rubriek van zaterdagavond.

Renzel en Sato op podium GP

De Duitse ruiter Markus Renzel was met de negenjarige Pikeur Lemar (v. Los Angeles) de enige andere foutloze deelnemer in de barrage van de Grote Prijs van zondag. Hij deed het een stukje rustiger aan dan Houtzager en Dante en werd dus tweede. De derde plaats ging naar de Japanner Eiken Sato, die met Chadellano Jra (v. Chacco-Blue) een balk raakte in de barrage.

Ook Leopold van Asten was in Münster. Hij raakte met VDL Groep Nino du Roton een balk in de basisronde en viel niet in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl