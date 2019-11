Marc Houtzager derde in Equita Masters Lyon

De zaterdag in Lyon werd afgesloten met de Equita Masters, een 1,60m-rubriek over twee ronden. Marc Houtzager stuurde zijn elfjarige merrie Sterrehof’s Dante (v. Canturano) naar een mooie derde plek. De overwinning ging naar Scott Brash met Hello Shelby (v. Stolzenberg). De Brit was zeven honderdste sneller dan Daniel Deusser en de Larino-dochter Jasmien vd Bisschop.

In de Masters kwamen tien combinaties terug voor de tweede ronde. Alleen Martin Fuchs en Christian Ahlmann namen een tijdfout mee uit de eerste omloop, de overige acht waren foutloos gebleven. Fuchs werd met Silver Shine (v. Califax) uiteindelijk vijfde en Ahlmann op Ailina (v. Chico’s Boy) zesde.

Mark McAuley was de eerste die dubbel nul reed met Miebello (v. Quite Easy). Zijn tijd van 43 seconden werd door eerst door Marc Houtzager verbeterd. Houtzager en de Canturano-dochter Sterrehof’s Dante finishten in 42,74 seconden wat goed bleek voor de derde plek.

De strijd ontspon zich tussen Scott Brash en Daniel Deusser en werd in het voordeel van Brash beslist. De Brit, die vorig jaar ook al de Masters in Lyon won, was met Hello Shelby zeven honderdste sneller dan Deusser en Jasmien vd Bisschop.

Bron Horses.nl