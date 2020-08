Marc Houtzager: ‘Extra speciaal om hier kampioen te worden’

Na afloop van het NK voor senioren constateerden deelnemers en publiek dat het een echt kampioenschap was geweest, met een deelnemersveld van vijfsterren niveau en een prachtige opbouw. Kampioen Marc Houtzager: "Dit was een serieus kampioenschap, echt niet kinderachtig." De volledige Nederlandse springtop was aanwezig voor het NK dit jaar.

Marc Houtzager reed een prachtige foutloze ronde en pakte daarmee met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) de winst in de dagprijs én de Nederlandse titel bij de senioren. Op het Equestrian Centre de Peelbergen vocht Harrie Smolders zich met Dolinn (v. Cardento) naar de tweede plek. Het brons ging naar de voormalige Olympisch-, Wereld- en Europees kampioen Jeroen Dubbeldam met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall ASK).

‘Super job’

Houtzager: “De parcoursbouwer, Henk Linders, heeft echt een super job gedaan. Ik had het van tevoren misschien iets minder verwacht, de meeste paarden hebben natuurlijk weinig concoursen gelopen op dit niveau de afgelopen maanden. Maar de omstandigheden met het binnen losrijden waren perfect en daardoor hebben we ook super sport gezien.”

Marc Houtzager prees Sterrehof’s Dante na afloop: “Ze sprong heel goed en gaf me een fantastisch gevoel. Ze heeft over alle dagen geen fout gemaakt en dat op haar eerste grote kampioenschap. Het gevoel is elke dag zo goed geweest. Daarom ben ik ook hier, om te zien hoe ze zo’n kampioenschap zou springen. Het is een superervaring voor haar.” En hij vervolgt: “Alle goede Nederlandse ruiters zijn hier. Dat maakt het extra speciaal om kampioen te worden”

De kampioenstitel van Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante kreeg extra glans doordat hij ook de dagprijs won. Harrie Smolders werd daarin tweede op Dolinn en Gerben Morssink was derde met Navarone Z (v. Nabab de Reve).

Smolders: Tweede concours

Harrie Smolders over het zilver met Dolinn: “Het was pas ons tweede concours samen. Het paard is van Jennifer Gates en staat al wel langer bij mij in training, maar normaal stem ik het paard op haar af. Nu met corona stond het paard toch bij mij en ze zei ‘gebruik haar maar zoals jij denkt dat goed is’. Ik denk dat Dolinn deze week goed heeft laten zien wat ze kan. Het is een paard met heel veel vermogen en een goede instelling, ze heeft een beetje die merrie-achtige vechtersmentaliteit. Ik ging er wat blanco in, maar ze heeft me positief verrast in dit kampioenschap.”

Dubbeldam: ‘Aftasten’

Dubbeldam: “Het is alom bekend dat ik fan ben van alle kampioenschappen, of dat nou nationaal of internationaal is. Ik probeer altijd mijn beste beentje voor te zetten. Carlyle is natuurlijk een vrij nieuw paard voor mij, ik heb hem eigenlijk alleen in Amsterdam op niveau kunnen testen. Buiten waren we nog nooit samen op concours geweest, dus het was een beetje aftasten. Carlyle heeft veel vermogen en is erg voorzichtig, maarde jacht is niet zijn specialiteit. Hij is niet de snelste, dus met twaalfde plek zat er niet veel meer in voor ons. Gisteren reden we een nulronde en vandaag maakte ik een klein ruiterfoutje in de eerste manche. Maar ik ben heel erg tevreden en zie de toekomst rooskleurig in met dit paard.”

Bron: Horses.nl / KNHS