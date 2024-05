Marc Houtzager in de prijzen in 4* GP Hohen Wieschendorf

Op het CSI4* in het Noordduitse Hohen Wieschendorf is de Grote Prijs over 1,60 m gewonnen door Philip Rüping met Baloutaire PS (v. Balou du Rouet). De thuisruiter kwam ruim 1,5 seconden sneller over de finish dan de als tweede geplaatste Emma Emanuelsson uit Zweden, die Canbella Blue PS (v. Cantolar) gezadeld had. Marc Houtzager zag een balk vallen in de barrage en werd zevende met Sterrehof's Dante (v. Canturano).

Veel Duitse topruiters waren naar het concours afgereisd. Daaronder ook Christian Ahlmann, die met Clintrexo Z (v. Clintissimo) derde werd. Richard Vogel was met Cydello (v. Cascadello I) de snelste in de barrage, maar zag onderweg een balk vallen. Hij finishte als zesde. Kevin Jochems had met Camilla van de Helle (v. Crumble) een balk in de basisomloop. Dat gold ook voor Pim Mulder en Viktor Z (v. Verdi TN) die daar bovendien twee tijdfouten aan toe moest voegen.

Bron: Horses.nl