Marc Houtzager in top vijf 2* Salzburg, Hans Dieter Dreher op kop

In het CSI2* Championat van Salzburg was het Hans Dieter Dreher die er met de winst vandoor ging. De Duitser hield zijn landgenoten Felix Haßmann en Sönke Kohrock in de barrage achter zich. Marc Houtzager plaatste zich ook voor de barrage en eindigde knap in de top vijf.

In de 14-koppige barrage klokte Dreher met Cachacco (v.Chacco-Blue) een tijd van 37.74 en was daarmee meer dan anderhalve seconde sneller dan de nummer twee. Geen van de concurrenten kon onder de tijd van de Duitser duiken waardoor Dreher de overwinning naar zich toe kon trekken. Haßmann kwam nog het dichtst in de buurt. Met Horse Gym’s Cylana (v.Cornado) finishte de Duitser in 39.47 seconden en moest in Dreher zijn meerdere erkennen.

Top vijf

Kohrock en Banjo d’Elle (v.Notre Star Dela Nutricia) maakten het podium compleet. Het duo kwam door de finish in 40.96 seconden en mocht als derde opstellen in de prijsuitreiking. Kim Kristensen eindigde met Cressendo Bv Z (v.Canturano) als vierde met een tijd van 41.17. Marc Houtzager zadelde voor de rubriek de pas zevenjarige Habitat BP (v.Dantos) en pakte met een tijd van 41.29 een mooie vijfde prijs mee.

Bron: Horses.nl