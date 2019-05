Marc Houtzager spectaculaire winnaar van 2* Grand Prix Tubbergen

Op de finaledag van de zesde editie van Jumping Schröder Tubbergen won Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) op spectaculaire wijze de 2* Grand Prix. Hij dook een seconde onder de tijd van de Ier Michael Duffy met S I E C Captain Future Z (v. Chellano). Kevin Jochems was met zijn vierde plaats op Faithless Mvdl (v. Ukato) de tweede Nederlander in de top vijf.

Parcoursbouwer Jos Brinkman en zijn team hadden weer een zeer mooi en selectief parcours neergezet tijdens de Grand Prix. Doordat er een aantal zeer sterke ruiters meereden zoals o.a. Marcus Ehning en Bertram Allen was vooral de tijd die het moeilijk maakte voor de deelnemers. Toch bereikten 13 van de 50 combinaties de barrage.

Tijdens de barrage werd er met het mes tussen de tanden gestreden. De jonge ruiter Kevin Jochems reed een zeer sterke barrage met de negenjarige merrie Faithless en leek een winnende tijd te rijden. Hij finishte in een tijd van 40,78 seconden wat later genoeg was voor een vierde plaats.

Ier Duffy neemt leiding

De sterk rijdende Duitse amazone Sophie Hinners, die het hele weekend al bijzonder sterk rijdt tijdens JST, wist met haar Vittorio 8 (v. Valentino) een mooie foutloze barrage te rijden in een tijd van 40,68 seconden. Toen de Ierse ruiter Michael Duffy met de elfjarige S I E C Captain Future Z over het zand van Tubbergen galoppeerde en ook nog in een bijzonder snelle tijd van 39,76 seconden finishte zonder fouten, leek het erop dat voor het eerst in de geschiedenis van JST de overwinning naar het buitenland zou gaan.

Houtzager troeft Duffy af

Maar toen kwam Marc Houtzager met de Canturano-dochter Sterrehof’s Dante die met het mes tussen zijn tanden liet zien waarom hij een van Nederlands beste ruiters is. Zeer snel en vakkundig stuurde hij zijn kwaliteitsvolle elfjarige merrie door het barrage parcours in een fantastische tijd van 38,74 seconden.

Houtackers loopt zege mis

De laatste starter Yves Houtackers deed een nog moedige poging om de winst op te eisen. Houtackers finishte in een tijd van 39,68 seconden, maar helaas kreeg hij met de sympathieke Vinci De Beaufour (v. Diamant de Semilly) een fout op de laatste hindernis en eindigde op een negende plaats. Hiermee was de overwinning van de Grand Prix 2019 voor niemand minder dan Marc Houtzager.

