Marc Houtzager vervangt Johnny Pals in finale van de FEI Nations Cup Trophy in Barcelona

De 24 strafpunten die Johnny Pals bij elkaar sprong met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) in de eerste ronde van de FEI Nations Cup Finale afgelopen donderdag, liet zien dat de merrie niet in dezelfde goede vorm steekt als die ze de afgelopen maanden keer op keer toonde in de Global Champions wedstrijden. Pals is een van de weinige ruiters in die tour die zich nagenoeg iedere keer weet te plaatsen voor de Grote Prijs op zaterdag en een groot deel daarvan werd gedaan door haar. Maar in Barcelona mist hét en was het een logische keus voor bondscoach Jos Lansink om zijn reserveruiter Marc Houtzager in te zetten. Hij zal de 10-jarige ruin Holy Moley (v.Verdi TN) zadelen voor de gelegenheid.

Houtzager reed op vrijdag een 1.45m parcours met Holy Moley en behaalde daarin 13 strafpunten. Aangezien Pals vandaag Zarkava Hero Z sprong in de Copa de la Reina was de logische conclusie van Horses.nl dat Pals deze niet zou rijden in de finale. Waarop we die vraag bij de bondscoach hebben neergelegd en hij bevestigde dat Houtzager inderdaad Pals vervangt. Nederland staat in de tussenstand gedeeld vijfde met een score van acht strafpunten. De leider in de wedstrijd Frankrijk staan nog op nul.