Springruiter Marc Houtzager is 50 jaar geworden. Ondanks de lockdown 'moest' hij toch de traditionele Abrahams-satire ondergaan. Op Instagram toont Houtzagers groom Madeleine Broek twee foto's van het jarige slachtoffer met daarbij de tekst: "50 never looked so good." Een gedenkwaardige verjaardag voor de regerend Nederlands kampioen.