Marcel de Boer over RWC-competitie: ‘We hebben er een heel goed gevoel bij’

Met gisteren alweer de derde wedstrijd van de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics (RWC) achter de rug, vindt de ontknoping op 14 december plaats op het Hippisch Centrum Exloo. Ook daar staat weer een 1.40m, 1.35m en de afsluitende hoofdrubriek de 1.45m grote prijs op het programma. Albert Zoer verstevigde gisteren in Luttenberg zijn koppositie voor de Prix du Vainqueur met zijn overwinning in de 1.45m Grote Prijs.

Zoer is zeer te spreken over de competitie: “Wat ik zo goed vind aan dit concept is dat jongere en minder ervaren combinaties nu ook de kans krijgen om een 1.45m te rijden en dit daardoor een mooie opstap is naar het internationale werk.” Ook vindt de ruiter dat zo’n competitie toch wel een bepaalde extra spanning met zich mee brengt: “Kijk zo’n Grote Prijs barrage is altijd spannend om te rijden, maar doordat er ook nog een Prix du Vainqueur uitgereikt wordt, geeft dat nog wat extra spanning. Dat maakt het wel een echte competitie,” vertelt de leider van het klassement.

‘Niks te klagen’

Hendrik Jan Schuttert, Frederik de Backer, Martin Oosterlaar en Marcel de Boer gingen het wilde avontuur aan met de Roelofsen Horsetrucks Winter Classics en volgens Marcel de Boer zijn de jongens uitermate tevreden hoe dit uitpakt. De Boer reageert: “Ik denk dat we tot dusver niks te klagen hebben. We hebben mooie sport en mooie parcoursen gehad. We hebben enorm veel goede sponsoren gevonden, mensen die erachter staan en die ook verder willen in de sport. Je kunt het vanavond ook zien: het publiek is in grote getale aanwezig, dus we hebben er een heel goed gevoel bij.”

Het idee voor de Winter Classics werd gisteren precies een jaar geleden geboren aan de bar op het concours in Luttenberg: “Hier hebben we het plan bedacht dat we toch wat hogerop moeten, dat er wat moet gebeuren. Er is me al eerder gevraagd om in het noorden ook wat meer te doen met de jonge paarden en het niveau mooi op peil te houden. Dus een mix van dat, heeft dit terecht gebracht.”

‘Een heel goed concept’

Deze mix om de nationale sport beter te laten aansluiten op de internationale sport werkt, ook Marc Houtzager was bijvoorbeeld in Luttenberg van de partij. Voor Houtzager is het een manier om ook zijn jongere paarden ervaring op te kunnen laten doen. “Ik kom hier om ook mijn jonge paarden en nieuwe paarden op te bouwen op dit niveau. Zoals Marcel al zei dit is een heel goed idee. Deze competitie, met vier hele goede accomodaties, met goede organisaties erachter en een hoop vrijwilligers en sponsors die onmisbaar zijn. Ik denk ook dat het voor ons maar ook voor de hobby-ruiter en amateur een heel goed concept is,” besluit Houtzager.

