Marco Fusté en Henk Nooren stoppen met hun functie voor Spaanse team

Na een teleurstellend seizoen wilden de Spaanse ruiters een nieuwe chef d'equipe en nieuwe trainers. De wensen werden ingewilligd met het ontslag van Marco Fusté in november. Henk Nooren beëindigt zijn functie als bondstrainer van het Spaanse team. Voormalig internationaal ruiter Ricardo Jurado is gekozen als vervanger van Fusté en Henk Nooren.

Nooren nam in 2017 de functie van bondstrainer over van Eric van der Vleuten. Fusté was sinds 2005 chef d’equipe van de Spaanse ploeg. Dit meldt Grandprix op hun website, tevens wordt Nooren door hen genoemd als mogelijke nieuwe Franse bondscoach.

Bron: Horses.nl/Grandprix