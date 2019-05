Marcus Ehning geeft barrage-les in Big Tour Groß Viegeln

De Big Tour in het Duitse Groß Viegeln viel vanmiddag ten prooi aan Marcus Ehning. De Duitse ruiter was maar liefst 22 barrage kandidaten te snel af en mocht naast het prijzengeld van iets meer dan 8.000 euro ook een gloednieuwe trailer in ontvangst nemen.

Ehning en Mill Creek Filippa K (For Contest x Dynast) mochten met 22 collega’s terugkomen voor de winning-round. De Duitser gaf vervolgens even een lesje barrage rijden weg in de 1,55m proef in Groß Viegeln. Ehning reed nergens een meter te veel met zijn scherp springende Filippa K, klokte 36,05 seconden en greep “simpel” de overwinning.

Top zes

De Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli eindigde als tweede achter Ehning. Met Koddac van het Indihof (Copperfield von der Held x Toulon) finishte de ruiter in 36,52 en kwam daarmee tekort voor de overwinning. Harm Lahde en Oak Grove’s Vogelfrei (Verdi TN x Cordalme Z) kwamen binnen in 37,45 en werden daarmee derde. Net drie honderdste van een seconde later kwam de Belg Christophe Vanderhasselt met zijn Identity Vitseroel (Air Jordan Z x Darco) binnen in 37,48, waardoor het duo als vierde eindigde. De Zuid-Afrikaanse Alexa Stais (Kia V) en Marco Kutscher (Böckmanns Lord Pezi Junior) pakten de vijfde en zesde prijs.

Bron: Horses.nl