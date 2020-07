Marcus Ehning over zijn terugkeer in de ring: ‘In de baan was er niets veranderd’

Marcus Ehning is, zoals vele andere, weer teruggekeerd naar de internationale wedstrijden. In een interview met Daniel Koroloff voor Hubside Jumping vertelt hij over de faciliteiten en de onderbreking van het wedstrijdseizoen. “Na zo’n lange wedstrijdpauze waren mijn paarden gisteren iets minder alert dan gebruikelijk in de stallen, maar eenmaal in de baan was er niets veranderd”, zegt Ehning na zijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden.

Ehning vertelt over de wedstrijden in St Tropez: “Ik moet toegeven dat ik echt onder de indruk ben. De faciliteiten zijn super, de pieste is zeer goed, en het stalterrein is groot, daar hangt ook een aangename rust voor de paarden. Wat de ring betreft, hij biedt een goede maat: groot, maar we hebben niet de indruk van een open baan, een formaat wat mij wel past. De banen zijn goed ontworpen en mijn paarden zitten goed in hun vel hier in Grimaud.”

Niets veranderd

Ehning vervolgt: “Na zo’n lange wedstrijdpauze waren mijn paarden gisteren iets minder alert dan gebruikelijk in de stallen, maar eenmaal in de baan was er niets veranderd. Ik kwam met vijf paarden naar Hubside Jumping, waarvan de jongste negen jaar oud is. Ze hebben dus allemaal al genoeg ervaring en kunnen zich goed concentreren op het werk. De nationale wedstrijden zijn enige tijd geleden in Duitsland hervat, maar ik heb aan geen enkele deelgenomen. De Hubside Jumping is dan ook mijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden. Na deze paar dagen in Grimaud, keer ik zondag terug naar Duitsland, maar kom ik terug naar de Hubside Jumping voor de CSI 5 * en CSI 4 * in juli, waarschijnlijk met dezelfde paarden die ik deze week heb meegenomen.”

Bron:Jumpernews