Marcus Ehning wint 2* Grand Prix met toptalent Stargold

Op zondag werd in Riesenbeck de 2* 1.45m Grote Prijs verreden en hierin was Marcus Ehning iedereen de baas. De Duitser was in de barrage met het toptalent Stargold (v.Stakkato Gold) 0.84 seconden sneller dan de nummer twee. De stalruiter van Ludger Beerbaum, Eoin Mcmahon was de nummer twee in de rubriek en zijn landgenoot Jonathan Gordon maakte het podium compleet.

Er kwamen 60 deelnemers aan de start en maar liefst 21 daarvan hielden de nul op het scorebord. In de barrage werd het dus een ware strijd voor de hoofdprijs. Ehning kwam als negende starter binnen voor de barrage en liet weer even zien dat hij koning barrage rijden is. Met de negenjarige Stargold klokte de Duitser een tijd van 43.80 en mocht daarmee als eerste opstellen in de prijsuitreiking.

Top vijf

De Ierse ruiter Eoin Mcmahon kwam met Chacon (v.Chacco-Blue) het dichtst bij Ehning in de buurt. De ruiter finishte in een tijd van 44.64 seconden en moest Ehning voorlaten in de prijsuitreiking. Jonathan Gordon en Dorotheental’s Classica (v.Classe) deden er 45.55 seconden over en werden derde in de proef. Maurice Tebbel (Don Diarado) en Frederick Troschks (Checker 47) eindigden als vierde en vijfde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl