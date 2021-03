Margie Engle en McLain Wards Sapphire opgenomen in Amerikaanse Hall of Fame

Oud Olympische amazone Margie Engle en McLain Wards tweevoudig Olympische springpaard Sapphire worden opgenomen in de 'Show Jumping Hall of Fame'. Zij zullen worden geëerd tijdens de jaarlijkse ceremonie van de Hall of Fame op de Devon Horse Show in Amerika in mei. De Hall of Fame is een eer die jaarlijks wordt toegekend aan een select aantal personen en paarden die zich onderscheiden of hebben onderscheiden door hun bijdrage aan de sport en die een grote invloed hebben gehad op de springsport.

Margie Goldstein Engle is een van de meest succesvolle ruiters in de Amerikaanse geschiedenis. Ze nam deel aan de Olympische Spelen van Sydney in 2000, won de zilveren medaille voor het team op de Wereldruiterspelen van 2006 in Aken en is drievoudig medaillewinnares op de Pan American Games, met gouden en zilveren teammedailles en bronzen individuele medailles. Ze reed in 17 wereldbekerfinales, vertegenwoordigde de Verenigde Staten in talrijke Nations Cup wedstrijden en won meer dan 200 Grand Prix’, waaronder veel van ’s werelds meest prestigieuze evenementen.

Dicas en Royce

De bijna 63-jarige amazone is nog steeds succesvol in de sport met haar toppaarden Dicas (v. Diarado) en Royce (v. Cafe au Lait). Met Dicas was Engle begin maart nog vierde in de 4* GP van Wellington.

Sapphire

De legendarische Darco-dochter Sapphire van McLain Ward wordt ook opgenomen in de Hall of Fame. De BWP-merrie, geboren in 1995, was een grote ster in de internationale springpistes. Ze sprong twee Olympische Spelen en droeg tweemaal toe aan teamgoud voor het Amerikaanse team. Daarbij was ze in 2008 bovendien individueel vijfde. Tevens won ze teamzilver op het WK in Aken 2006 en was ze zeer constant in wereldbekerfinales, waarin ze een keer als tweede en achtste finishte.

Overleden in 2014

Sapphire’s internationale loopbaan begon in 2003 en in mei 2012 nam ze officieel afscheid op 17-jarige leeftijd. Ze won talrijke Grote Prijzen, zelfs die van Calgary, New York, La Baule en Rome. De merrie overleed in 2014 op 19-jarige leeftijd.

Bron Chronofhorse.com