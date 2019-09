Margie Engle maakte niet tweemaal dezelfde fout en wint 5* GP Saugerties

Vorig jaar liet Margie Engle zich verleiden om nog eens extra gas te geven op Royce (v. Cafe au Lait) in de 5* Grand Prix van Saugerties om Jonathan McCrea voorbij te streven. Het ging ten koste van een balk en de zege. Dit jaar was de Amerikaanse in een gelijke positie, maar liet zich nu niet opjagen. Engle hield dit weekend haar hoofd koel en wist Amanda Derbyshire te verslaan.

Amanda Derbyshire en Margie Engle waren de enige twee foutlozen uit het basisparcours en moesten in de barrage uitmaken wie er met de 165.000 dollar naar huis ging. “Vorig jaar deed ik te veel en ging veel te hard dus kreeg een balk”, vertelt Engle, “nu probeerde ik rustiger te blijven, wat moeilijk is.” Engle had nu het geluk aan haar zijde en kaapte de overwinning weg voor de neus van Amanda Derbyshire en de elfjarige Holsteiner Cornwall BH (v. Con Air).

Engle vervolgt: “Amanda had een snelle ronde gereden en ik voelde de druk. Net als vorig jaar wilde ik weer te snel gaan, in de dubbel ging het bijna mis maar Royce hielp me er uit.”

Brian Moggre was met MTM Vivre le Reve (v. Ustinov) de snelste vierfouter in het basisparcours en werd derde. Todd Minikus met Calvalou (v. Calvaro Z) en Beth Underhill op Count Me In (v. Count Grannus) maakten de top vijf vol.

Bron chronofhorse.com