Margie Engle wint met 137.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix van Traverse City

De Amerikaanse amazone Margie Engle schreef afgelopen weekend de met 137.000 dollar ( euro) gedoteerde Grote Prijs van Traverse City op haar naam. In de Grote Prijs kwamen slechts vier combinaties zonder fouten aan de finish. Engle hield na de vierkoppige barrage Kent Farrington, Catherine Tyree en Paul O'Shea achter zich.

45 combinaties startten in de Grand Prix van Traverse City en de vier eerder genoemde ruiters en amazones mochten om de hoogste eer strijden in de barrage. O’Shea kwam als eerste in de ring met de KWPN’er Skara Glen’s Machu Picchu (v.Silverstone), gefokt door J. van der Vegt, en reed een ronde van 48.08. Onderweg moest de Ier vier strafpunten incasseren en werd uiteindelijk vierde.

Speedy Gonzales

Als tweede starter kwam Kent Farrington de arena binnen rijden. Wanneer Speedy Gonzales Farrington in de barrage zit, staat dit garant voor snelle tijden. Zo geschiedde ook. Farrington stuurde zijn Kaprice (v.Echo van ’t Spieveld) razendsnel rond in 44.70 seconden, maar ook de Amerikaan kon niet alle balken in de lepels houden en noteerde vier strafpunten.

Engle of Tyree

Als derde starter wist Engle wat haar te doen stond. Foutloos rijden en toch snel proberen te zijn. De amazone stuurde de Diarado-zoon Dicas foutloos rond in 47.63 en nam de leiding in handen. Met alleen Catherine Tyree en BEC Lorenzo (v.Livello) nog te gaan, bleef het tot op het laatst spannend voor Engle. Tyree ging voortvarend van start, maar ook bij deze combinatie viel er een balk in het zand. Engle won, Farrington werd twee, Tyree drie en O’Shea eindigde net naast het podium op de vierde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl