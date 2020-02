Mario Stevens houdt Marco Kutscher nipt van de winst af in GP Neumünster

In de drie-sterren 1.60m Grand Prix van Neumünster snoepte Mario Stevens, nipt de winst weg voor Marco Kutscher. Het werd een Duits feestje in de Grote Prijs, alle prijzen van de top tien viel in Duitse handen. De KWPN-hengst Emir R (v.Colman) viel buiten de barrage met een tijd fout en pakte nog een volgprijs.

Elf combinaties konden de nul op het scorebord houden en het was Mario Stevens die als sterkste uit het deelnemersveld kwam. De Duitser zette met Landano OLD (v.Lord Pezi) een foutloze ronde neer in 33.93 seconden en dit was voldoende om de winst op te eisen. Twee combinaties doken onder de tijd van Stevens. De Duitse Speedy Gonzales, Felix Haßmann (SIG Captain America) en de zeer snelle Nisse Lüneburg (Luca Toni). De twee klokten 33.68 en 33.70, maar moesten hun snelheid bekopen met een fout en werden zevende en achtste.

Net niet voor Kutscher

Het was uiteindelijk Marco Kutcher die als tweede mocht opstellen. De Duitser kwam met Charco 2 (v.Chin Quin) net 0.03 seconden te kort en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Patrick Stühlmeyer en Varihoka du Temple (v.Luigi d’Amaury) maakten het podium compleet. Het duo klokte een tijd van 34.15 seconden en eindigde als derde. Rolf-Göran Bengtsson en de KWPN’er Emir R waren in het basisparcours net 0.83 seconden te langzaam en werden twaalfde met een tijdfout.

Bekijk hier de uitslag.

Lees ook:

Bron: Horses.nl