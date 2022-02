Mark Kinsella wint met nieuwe aanwinst KWPN’er Doraindo nationale GP Thermal

Op de nationale wedstrijd in Thermal won Mark Kinsella overtuigend de Grote Prijs over 1,40m met de KWPN'er Doraindo. De Ierse springruiter heeft de zoon van Indorado, gefokt door de familie Baas uit Harkema, slechts drie weken geleden in handen gekregen.

De barrage van de Grote Prijs telde dertien combinaties. Mark Kinsella had naast Doraindo zich ook met Astrid de B’Neville (v. ready Boy des Forets) geplaatst. Met de laatste ging de Iers als tweede van start en kreeg een springfout. Karrie Rufer was de eerste die een snelle foutloze rit reed met Stern Dei Folletti (v. Toulon) in 43,17 seconden. Het paard werd voorheen gereden door Mark Kinsella. Die zelfde Kinsella verdrong Rufer van de eerste plaats door met Doraindo 41,35 op de klokken te zetten. Die prestatie werd niet meer verbeterd.

Pas drie weken op stal

“Ik kreeg hem pas drie weken geleden en dit is pas mijn tweede Grote Prijs met hem. Ik heb hem vorige week in de $25.000 [FarmVet] Grote Prijs gereden onder de lampen en hij was echt goed”, vertelt Mark Kinsella. “We hadden er één af, maar hij sprong echt goed. Vandaag was het de eerste keer dat ik een barrage met hem heb gereden. Dus ik ben heel blij met het paard. Hij is fijn om te rijden, een geweldig paard waar ik echt van hou. Hij is erg competitief, daar hou ik van, dat is meer mijn stijl.”

Bron persbericht Thermal