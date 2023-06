Mark Martens tweede in 1,45 ranking proef Drammen

Maar liefst twaalf combinaties mochten naar de barrage in de 1,45 rubriek in Drammen, Noorwegen, zaterdagavond. Mark Martens mocht als vierde met Iwan (v. Glasgow vh Merelsnest) de ring in. Hij was foutloos en snel, maar werd uiteindelijk afgetroefd door de Deense Kamilla Ladefoged Rasmussen met Chico Z (v. Clinton).

De Nederlander was vrijdagavond ook al deel van het team dat de EEF Nations Cup van Noorwegen won.

Dubbeltje

Martens liet voorafgaand aan de barrage eerst maar even de balk op de insprong van de dubbel goed leggen. Toen dat eenmaal geregeld was, reed hij direct de eerste foutloze barragerit, in 37,12 seconden. Daar kon uiteindelijk alleen de Deense Kamilla Ladefoged Rasmussen met Chico Z (v. Clinton) aankomen. Zij was de vier-na-laatste starter en draaide haar grote schimmel op een dubbeltje naar de combinatie, waarna ze het gas nog wat verder openzette. In 36,57 seconden won ze het van Martens. Daar kwam niemand verder meer in de buurt.

Uitslag

