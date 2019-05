Markus Beerbaum oppermachtig in Championat Nörten-Hardenberg

Markus Beerbaum schreef zojuist met de 10-jarige Calle 67 (v.Carell) het Championat van Nörten-Hardenberg op zijn naam. Na een zevenkoppige-barrage was de Duitser de concurrentie te snel af en pakte de overwinning.

Negen van de 55 combinaties schopten het tot de barrage van het 1,50m parcours, waarvan er zeven opnieuw aan de start verschenen. Beerbaum zette in de barrage een foutloze ronde neer in een super snelle tijd van 38,91 en was daarmee meer dan twee seconden sneller dan de nummer twee.

Top van het klassement

Beerbaum’s landgenoot Finja Bormann was die nummer twee. Met A Crazy Son of Lavina (v.Azzuro Classico) klokte de amazone 41,06 en werd daarmee tweede. De Britse Jessica Mendoza voorkwam een compleet Duits podium door met Sam de Bacon (v.Kashmir vh Schuttershof) als derde te eindigden. Maximilian Lill en Cita Z (v.Chippendale Z) pakten de vierde prijs met vier strafpunten. Alleen Beerbaum’s pupil Rene Dittmer, bestempeld als een groot talent voor de toekomst, dook onder de tijd van Markus en ook met een behoorlijk verschil. De 26-jarige Dittmer kwam met de KWPN’er Chesney 3 (v.Indoctro) door de finish in 36,29, maar moest die snelheid bekopen met twee springfouten onderweg. De Duitser eindigde uiteindelijk als zesde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl