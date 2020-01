Marlon Modolo Zanotelli en Virtuose d’Eole scheiden wegen na drie succesvolle maanden

Marlon Modolo Zanotelli heeft afscheid moeten nemen van Virtuose d'Eole (v.Panama Tame). De 11-jarige merrie was sinds afgelopen november onder het zadel van Zanotelli en zal na drie succesvolle maanden nu haar carrière voort gaan zetten onder de Mexicaanse vlag.

Afgelopen november nam Zanotelli de teugels van Virtuose over van de Zuid-Afrikaan Charles Luyckx. De Braziliaan heeft hem uiteindelijk op slechtst vier internationale wedstrijden uitgebracht en deed dit niet geheel onverdienstelijk. Vier maal liet de Panama Tame-nazaat alle balken in de lepels liggen in de Grote Prijs.

Tijdfout

In hun eerste Grote Prijs optreden samen in de 3* GP van Opglabbeek moesten de twee enkel één strafpunt voor tijd noteren en in de 2* Grote Prijs van Kronenberg hield een fout in de barrage Zanotelli en Virtuose uit de prijzen. In de 1.55m Grote Prijs van Stockholm werd het duo derde en moesten ze enkel Jessica Springsteen en Harrie Smolders voor zich dulden. In hun laatste internationale optreden samen, de 5* Wereldbeker van Mechelen, kwam het duo aan de finish met slechtst één puntje voor tijd, net als in Opglabbeek.

‘Zeer dankbaar’

De 11-jarige merrie was in eigendom van de Ashford Farm, Zanotelli’s voormalige werkgever. Tegen World of Showjumping zei de Braziliaan: “Virtuose was een fantastische merrie voor mij, ik heb maar vier wedstrijden met haar gereden en alle GP’s liep ze nul.” Zanotelli vervolgde: “Ik ben de Ashford Farm zeer dankbaar voor het toevertrouwen van deze merrie aan mij. Ik heb nog steeds een hechte band met Enda (Carroll) en hebben samen geïnvesteerd in wat jonge paarden voor de toekomst.” De nieuwe eigenaar van Virtuose d’Eole is Carlos Hank Gonzales die zelf op 1.30m-1.40m niveau rijdt. Het is niet duidelijk of de Mexicaan zelf in het zadel van de Panama Tame-dochter kruipt.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl