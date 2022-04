Marlon Modolo Zanotelli wint 3* 1,45m in Leipzig, Smolders elfde met Escape Z

Het werd nachtwerk in de Messe Halle in Leipzig. De laatste rubriek van de donderdagavond begon net voor middernacht. Marlon Modolo Zanotelli had de slaap nog goed uit en won de 3* Twee Fasen-wedstrijd met Luigi d'Eclipse (v. Catoki). De Italiaan was ruim sneller dan Johan-Sebastian Gulliksen die tweede werd op Exit Of Ice Z (v. Emilion). Harrie Smolders en zijn Emerald-zoon Escape Z werden elfde.

Tegen het einde van de 1,45m-Twee Fasen-proef zette Marlon Modolo Zanotelli de puntjes op de i. De Italiaan stuurde zijn Luigi d’Eclipse razendsnel rond en finishte in 31,60 seconden. Voor hem had David Will al laten zien dat het snel kon gaan. De Duitser realiseerde met Quentucky Jolly (v. Nirvana V) een tijd van 30,65 seconden, maar kreeg een springfout. Zanotelli was dus iets langzamer dan Will, maar maakte geen fouten en nam de leiding over van de 66-jarige John Whitaker met Sharid (v. Toulon). Whitaker had 33,85 seconden op de klokken gezet.

Als laatste ruiter deed Johan-Sebastian Gulliksen met Exit Of Ice Z nog een poging om Zanotelli van de eerste plaats te verdrijven. De Noor bleef op een seconde steken (32,67 seconden), maar ging nog wel John Whitaker voorbij in het klassement.

Harrie Smolders reed de bij Zangersheide goedgekeurde hengst Escape Z in de 3*-proef. Smolders stuurde de zoon van Emerald vlot rond in 33,72 seconden, maar kreeg een fout. Het paar werd hiermee elfde.

Bron Horses.nl