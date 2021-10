Marlon Modolo Zanotelli wint Queen’s Cup, Van der Vleuten zesde

Voorafgaande aan de troostronde van de landenwedstrijd op de Real Club de Polo in Barcelona was gisteren de Queen's Cup. De 1,50m-wedstrijd over twee rondes werd gewonnen door Marlon Modolo Zanotelli met Like a Diamond Van Het Schaeck (v. Diamant de Semilly). Maikel van der Vleuten stuurde Kamara van't Heike (v. Epleaser van't Heike) ook twee keer foutloos rond, maar moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Zestien combinaties mochten terug komen voor de tweede ronde. Twee ruiters namen een tijdfout mee uit de eerste omloop, de rest begon de tweede ronde met nul strafpunten. Marlon Modolo Zanotelli was de snelste van de acht ruiters die dubbel nul bleven. De Braziliaan klokte met de tienjarige Like a Diamond Van Het Schaeck een tijd van 40,67 seconden.

Von Eckermann tweede met KWPN’er Hollywood V

Henrik von Eckermann reed de tweede tijd van 41,21 seconden met de negenjarige KWPN’er Hollywood V (v. Mylord Carthago) die gefokt is door A.J. Verstegen. Olivier Robert werd derde op Vivaldi Des Menaux (v. Chippendale Z) in 41,80 seconden.

Van der Vleuten op zes

Maikel van der Vleuten reed Kamara van ’t Heike in 43,38 seconden over de finish, goed voor een zesde plek. De top vijf werd volgemaakt door Niels Bruynseels met zijn topmerrie Gancia de Muze (v. Malito de Reve) en Harry Charles op de KWPN’er Borsato (v. Contendro I). De Belg kwam in 42,17 seconden over de meet en de Brit in 42,35 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl