Marlon Modolo Zanotelli’s Harwich VDL naar Geir Gulliksen

Marlon Modolo Zanotelli ziet de elfjarige KWPN'er Harwich VDL (Arezzo VDL x Darco) vertrekken naar de stallen van de Noorse springruiter Geir Gulliksen. De Braziliaan was met het fokproduct van de VDL Stud succesvol onderweg. Op social media schrijft Zanotelli: "Ik hoop dat Geir Gulliksen net zoveel plezier aan hem beleeft als ik, en op het hoge niveau van de sport blijft." Eerder werd ook Zanotelli's topper VDL Edgar M al naar Noorwegen verkocht.

De Braziliaan schrijft verder: “Ik wil Harwich VDL bedanken voor alles wat hij voor mij heeft gedaan, en ook de VDL Stud voor nog een fantastisch paard dat ik heb mogen rijden.” Als jong paard Harwich VDL al opvallend. Onder James Billington, stalruiter van de VDL Stud, liep de zoon van Arezzo VDL twee keer de finale op het WK voor jonge springpaarden. Als zesjarige werd het paar achtste in Lanaken. Daarna ontwikkelde de combinatie tot een succesvol 1,45m-paard.

In december 2021 nam Marlon Zanotelli de teugels over. Met de Braziliaan in het zadel was Harwich VDL regelmatige bovenin het klassement te vinden. Ze waren onder meer derde in de 5* Grand Prix in Hickstead, wonnen de 3* GP in Lillestrøm en in hun laatste internationale optreden won het paar ook de 4* Grand Prix in Arezzo, begin deze maand.

