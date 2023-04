Marlon Módolo Zanotelli’s Olympiade-paard VDL Edgar M nu onder U25-amazone Ingrid Gjelsten

De Noorse U25-amazone Ingrid Gjelsten kwam afgelopen weekend in St. Tropez aan de start met VDL Edgar M (v. Arezzo VDL). De veertienjarige KWPN'er, gefokt door de familie Meyer uit Den Ham, was onder Marlon Módolo Zanotelli zeer succesvol. Gjelsten had in Zuid-Frankrijk ook Zanotelli's WK-paard Like a Diamond van het Schaeck (v. Diamant de Semilly) mee. Beide paarden zijn al geruime tijd in eigendom van de Noorse familie.

Marlon Módolo Zanotelli sprong met beide paarden vaak vooraan mee. Op VDL Edgar M beleefde de Braziliaan zijn eerste Olympische Spelen. In Tokio werd hij met het team zevende. De zoon van Arezzo VDL liep in de Global Champions Tour een aantal top tien klasseringen, won dit jaar al de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux en afgelopen jaar een 1,60m-rubriek in Geneve en de wereldbekerwedstrijd in Oslo.

Maar ook met de twaalfjarige Like a Diamond van het Schaeck was de Braziliaan succesvol, niet alleen op de Global Champions Tour, maar ook als teampaard zorgde de zoon van Diamant de Semilly voor Braziliaanse successen. Op het WK in Herning werd Zanotelli individueel 27ste met Like a Diamond van het Schaeck.

Gjelsten twee keer Noors kampioene

Ingrid Gjelsten is de dochter van de Noorse ondernemer Björn Rune Gjelsten en was meerdere jaren actief op stal Gullik van Geir Gulliksen. In 2021 verhuisde ze naar België om te trainen met de voormalige ruiter van haar paarden, Marlon Módolo Zanotelli. De jonge amazone heeft al de nodige successen geboekt in de springsport, waaronder een zesde plaats op het Europees kampioenschap voor junioren van 2019 en twee keer de titel Noors kampioen – ook in 2019 als junior en in 2021 als young rider.

Bron St.Georg/Horses.nl