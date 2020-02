Marokkaanse federatie investeert in Schröders Davino Q

Abdesslam Bennani Smires heeft de teugels overgenomen van Davino Q. De twaalfjarige zoon van Vingino is door Marokkaanse federatie aangeschaft voor Smires, die lid was van het Marokkaanse team op de WEG in Caen. Davino werd bekend onder Ben Schröder, broer Gerco zat het afgelopen jaar in het zadel van de ruin.

H.J. Bakker uit Berkhout fokte Davino Q uit Rose of June HJB, een dochter van Monaco. Als jong paard kwam Davino in handen van Andrius Petrovas in Litouwen. In 2015 kwam de zoon van Vingino in de stallen van de gebroeders Schröder in Tubbergen. Ben Schröder bracht Davino naar het hoogste niveau. Het paar won onder meer de 3* Grand Prix in Drachten en was geklasseerd in de Grand Prix’ van Amsterdam (vijfde), Zwolle, Paderborn en Humlikon. In 2018 veroverde Ben het brons met Davino op de Nederlandse kampioenschappen.

Broer Gerco nam begin januari vorig jaar de rit over en boekte successen in onder meer Hong Kong, Dortmund en Geesteren.

Davino Q arriveerde gisteren in de stallen van de Marokkaan Abdesslam Bennani Smires. Smires: “Davino Q komt vandaag op stal en ik heb ook direct met Gerco Schröder gesproken vandaag. Hij heeft me uitgelegd hoe ik met Davino moest werken.”

En de Marokkaan vervolgt: “Davino is een ervaren paard die al op het hoogste niveau heeft gepresteerd. Dat was ook een van de criteria toen we een paard zochten. We hebben hem gekocht voor de Olympische Spelen. We hebben nog maar een paar maanden en dus een hele uitdaging.” Het nieuwe paar zal binnenkort hun debuut maken.

Bron Studforlife.com