Marriet Smit tweede in Lier, Devos op zes

De Nederlandse amazones Marriet Smit-Hoekstra en Caroline Devos-Poels deden deze zondag goede zaken in de Grote Prijs van Lier over 1,45 m. Met de negenjarige hengst For Chacco TN (v. For Pleasure) reed Smit-Hoekstra slechts 7/100 van een seconde langzamer door het barrageparcours dan winnaar David Will uit Duitsland. Devos-Poels reed ook dubbel foutloos en finishte als zesde met Ermitage d'Argouges (v. Armitages Boy).

David Will trok de overwinning in de twaalfkoppige barrage naar zich toe op de tienjarige Hannoveraner ruin Diashow (v. Diacontinus). Dit paard wordt pas sinds september vorig jaar internationaal uitgebracht door Will en deed in de wintermaanden goede zaken in de Emiraten, waar al een paar keer het hoogste treetje van het podium werd bereikt.

De Belgische ruiter Niels Fockaert tekende met Chacco Me Biolley (v. Chacco-Blue) vandaag in Lier voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl