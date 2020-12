Mart IJland tweede in 1* 1,30m Lier

Vanmorgen werd op het Azelhof in Lier begonnen met 1*-rubrieken. In het 1,30m sprong Mart IJland naar de tweede plek met Issey (v. Dexter R). De zestienjarige Twentse ruiter moest Ava Vernon voorlaten gaan. De Britse was met de Nassau-zoon Here I'Am B in de tweede fase slechts enkele tienden sneller.

De zestienjarige Mart IJland begon in juli aan zijn internationale carrière bij de paarden. Bij de pony’s had de Tukker al de nodige goede resultaten achter zijn naam staan. Voor de 1* 1,30m -proef in Lier had IJland zijn zevenjarige merrie Issey van Dexter R gezadeld. Al vroeg in de rubriek sprong hij foutloos naar een tijd van 29,03 seconden.

Vernon amper twee tiende sneller

Halverwege de proef reed de Britse Ava Vernon IJland nog voorbij. Met de KWPN’er Here I’Am B klokte de amazone 28,89 seconden. Op de derde plaats eindigde de Fransman Gregory Cottard op Alamene (v. Armitage) in een tijd van 29,17 seconden.

Hoekstra en Raijmakers in top tien

Hessel Hoekstra en Piet Raijmakers jr reden zich ook bij de beste tien. Hoekstra werd vijfde met Qstar (v, Quasimodo Z), Raijmakers eindigde als achtste met Van Schijndel’s Hanibal (v. Rascin).

