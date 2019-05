Martin Fuchs en The Sinner overtuigend over twee meter in Loro Piana Six Bar

"Ik kom om te winnen," dat galmde door de speakers over het Piazza di Siena terrein. Dit zei Martin Fuchs voor de laatste ronde van de spectaculaire Six Bar rubriek. Een paar minuten later was de Zwitser de enige die de Six Bars in de vierde ronde liet liggen. De vice-wereldkampioen zegevierde op The Sinner (v.Sanvaro), de elfjarige ruin die tot januari dit jaar onder het zadel van de Ier Denis Lynch te zien was.

De Nations Cup was een behoorlijke teleurstelling voor Fuchs, die niet in staat was om de eerste ronde van de landenwedstrijd te voltooien. Het vermoeden is dat The Sinner bang werd van de camera die aan een lange zwarte arm was bevestigd in de ring.

Vertrouwen

Vanavond gebruikte Fuchs de Six Bar om het vertrouwen in dit kwaliteitsvolle paard te herstellen en zo Rome op een goede manier af te sluiten. Beter dan dit kon niet; Fuchs greep de overwinning door als enige foutloos over twee meter te springen. De thuisruiters Natale Chiaudani (Belly Dancer RS) en Edoardo Tommaso Fochi (Qaro Dan) gingen in Rome nog een ronde mee met Martin Fuchs. Waar Fuchs de palen liet liggen, lukte dit Chiaudani en Fochi niet. De twee Italianen werden gedeeld tweede, voor Andrea Venturini en de KWPN’er Deauville (v.Andiamo), die onder Tim Franssen op 1,55m niveau presteerde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl