Martin Fuchs en Willy Wijnen aan het woord in Rolex Grand Slam interview

The Dutch Masters-Indoor Brabant gaat volgende week van start. Het is de eerste wedstrijd van de Rolex Grand Slam van dit jaar. Ter ere hiervan komen op de site van Rolex Grand Slam springruiter Martin Fuchs en KWPN Fokker van het Jaar Willy Wijnen aan het woord.

De Zwitserse springruiter en de huidige nummer drie van de wereld Martin Fuchs heeft zijn zinnen gezet op goede prestaties op Indoor Brabant. Maar zijn grootste doel van dit jaar is de Olympische Spelen in Tokio. Fuchs: “Dat is mijn belangrijkste doel, ik droom ervan om een ​​medaille te behalen op de Olympische Spelen.”

Clooney eerste paard

De ruiter vervolgt: “Ik kijk er erg naar uit om met mijn nummer één paard, Clooney, aan de start te komen, hij is nog steeds mijn hoofdpaard, maar ik heb ook een aantal andere hele leuke paarden. Ik heb mijn negenjarige Leone Jei naar 5* niveau gebracht in Wellington, wat erg spannend is, wat betekent dat hij dit jaar enkele FEI Nations Cups zal springen. Mijn hengst Chaplin is momenteel nog aan het fokken, en voor de eerste keer in zijn carrière hebben we hem naar Team Nijhof gestuurd om te fokken, maar hij komt binnenkort terug in Zwitserland, dus ik kan hem meenemen naar enkele concoursen.”

‘Ik probeer altijd te winnen’

Met het winnen van de Rolex Grand Prix in Genève in 2019 is Martin Fuchs de zogenaamde ‘Live Contender’. Dit geeft hem extra motivatie om proberen de Grand Prix in Den Bosch te winnen. Fuchs: “Het is heel spannend om de Live Contender te zijn van de Rolex Grand Slam of Show Jumping. Ik probeer het te bekijken als elk ander concours, telkens als ik Clooney meeneem in de grote proeven, probeer ik te winnen, en op elke Major waar ik naartoe ga, probeer ik altijd op de top van mijn kunnen te zijn. Ik probeer het dus te benaderen als elke andere wedstrijd hoewel ik er af en toe wel aan denk dat het een hele prestatie zou kunnen zijn om twee keer op rij te winnen.”

Wijnen: ‘Paarden zijn altijd in mijn leven geweest’

KWPN Fokker van het Jaar Willy Wijnen komt in het tweede deel van het artikel aan het woord. Wijnen fokte Ben Mahers toppaard Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet). Hij vertelt dat hij door zijn grootvader met paarden in aanraking kwam. “Zolang ik me kan herinneren, zijn paarden mijn leven geweest”, zegt Wijnen.

‘Barina was zowel springpaard als dressuurpaard’

Op de vraag wat het moment in zijn carrière was waar hij het meest trots op was, zegt Wijnen: “Mijn meest trotse moment in mijn paardensportcarrière was toen Barina (grootmoeder van Explosion W) vier jaar oud was, toen ze meedeed aan het nationaal kampioenschap in Utrecht. Ze eindigde als derde, maar ik was ongelooflijk trots. Het was een geweldig moment, zeker gezien het feit dat ik in die tijd een heel kleine fokker was. Marianne van Rixtel was de ruiter en het was een geweldige prestatie van beiden, want in die tijd was Barina zowel springpaard als dressuurpaard.”

Fokken met Barina

Door Barina ging wijnen zich toeleggen op het fokken van sportpaarden. “Ik was op zoek om met Barina te fokken, want ze was een prachtige merrie. Ik investeerde veel geld en tijd in de beste hengsten, ik reisde door Nederland, Duitsland en Frankrijk en bezocht al die hengstenshows. Ik was op zoek naar een paard dat echt een goede combinatie zou zijn met Barina”, aldus Wijnen.

‘Moederlijn heel belangrijk’

Hij vervolgt: “De eerste vraag die ik me stelde was of de hengst goed zou passen in de bloedlijn van Barina, en ook hoe de geschiedenis van de moederlijn van de hengst eruitzag. De hengst is natuurlijk heel belangrijk, maar ik denk dat de moederlijn nog belangrijker is. Van de 17 nakomelingen van Barina zijn er negen toppaarden die op nationaal en internationaal topniveau dressuur en springen presteren, en negen van hen zijn uitgegroeid tot zeer goede merries voor de fokkerij. Ze heeft ook zeer goede nakomelingen waaronder vijf goedgekeurde hengsten.”

‘Trots op Explosion W’

Wijnen fokt zes of zeven veulens per jaar, Explosion W is een van topproducten. Wijnen: “Ik ben erg trots op Explosion W, maar hij is niet het enige paard waar ik trots op ben. Ik heb ook een halfzus van Explosion W genaamd Zarina III, zij is de nakomeling van Heartbreaker x Baloubet du Rouet. Ze is een fokmerrie en haar nakomelingen zijn geweldig. Elke ruiter in de wereld zou van haar nakomelingen houden!”

