Martin Fuchs kan ook zonder Clooney winnen

Op zijn thuisconcours in Genève kon Martin Fuchs nog geen week geleden vertrouwen op zijn topper Clooney. Na de zege in de 5*-Rolex Grand Prix was het vandaag in Londen weer raak: de 5*-Wereldbeker-omloop van het Kerstconcours in Olympia kwam op naam van de jonge Zwitser, die eerder dit jaar in Rotterdam werd gekroond tot kampioen van Europa. Alleen, dit keer klaarde Fuchs de klus met The Sinner.